Лига чемпионов: определились первые четвертьфиналисты сезона
Английский "Ливерпуль" и немецкая "Бавария" стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Во вторник, 8 марта, "Бавария" сокрушила австрийский "Зальцбург" 7:1. "Ливерпуль" дома в большинстве проиграл "Интеру" (0:1), но по сумме двух матчей оказался сильнее.
Сегодня будут сыграны еще два матча 1/8 финала. Начало в 22:00. "Манчестер Сити" – "Спортинг" и "Реал" – ПСЖ.
Лига чемпионов
1/8 финала
8 марта
"Бавария" (Германия) – "Зальцбург" (Австрия) 7:1 (первый матч – 1:1)
Голы : Левандовские, 12 (пен.), 21 (пен.), 23, Гнабри, 31, Мюллер, 54, 83, Сане, 85 - Чергорд, 70
"Ливерпуль" (Англия) – "Интер" (Италия) 0:1 (первый матч – 2:0)
Гол: Мартинес, 62
- 28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили все российские футбольные команды от всех соревнований под эгидой организаций.
- 8 берега Польша, Швеция и Чехия согласились с решением исключить Россию из квалификации ЧМ-2022 , а также перенести матч Украины с марта на июнь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.28
Покупка 29.28Продажа 30.33
-
EUR
Покупка 32.23Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное