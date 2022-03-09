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Лига чемпионов: определились первые четвертьфиналисты сезона

9 мартa, 2022 среда
06:45
Спорт

Английский "Ливерпуль" и немецкая "Бавария" стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Во вторник, 8 марта, "Бавария" сокрушила австрийский "Зальцбург" 7:1. "Ливерпуль" дома в большинстве проиграл "Интеру" (0:1), но по сумме двух матчей оказался сильнее.

Сегодня будут сыграны еще два матча 1/8 финала. Начало в 22:00. "Манчестер Сити" – "Спортинг" и "Реал" – ПСЖ.

Лига чемпионов

1/8 финала

8 марта

"Бавария" (Германия) – "Зальцбург" (Австрия) 7:1 (первый матч – 1:1)

Голы : Левандовские, 12 (пен.), 21 (пен.), 23, Гнабри, 31, Мюллер, 54, 83, Сане, 85 - Чергорд, 70

"Ливерпуль" (Англия) – "Интер" (Италия) 0:1 (первый матч – 2:0)

Гол: Мартинес, 62

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