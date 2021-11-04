Лига чемпионов: определились четыре участника 1/8 финала

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В среду, 3 ноября, "Ливерпуль" победил дома испанский "Атлетико" - 2:0, набрал 12 очков и гарантировал себе выход в 1/8 финала из группы B с первого места. У португальского "Порту" 5 пунктов, "Атлетико" – 4, итальянского "Милана" – 1.

"Аякс" в Дортмунде обыграл немецкую "Боруссию" - 3:1 и набрал 12 баллов в квартете С. У немцев и португальского "Спортинга" - по 6 очков. Турецкий "Бешикташ" не набрал ни одного пункта.

"Ливерпуль" и "Аякс" присоединились в плей-офф к немецкой "Баварии" и итальянскому "Ювентусу", которые обеспечили себе выход из группы 2 ноября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb