Лига чемпионов: определились 9 участников плей-офф
После матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов определились 9 участников 1/8 финала турнира
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По итогам матчей, состоявшихся 25 октября, место в плей-офф себе обеспечили немецкая "Боруссия" из Дортмунда, французский ПСЖ, португальская "Бенфика" и английский "Челси".
Ранее в 1/8 финала вышли итальянский "Наполи", бельгийский "Брюгге", английский "Манчестер Сити" и испанский "Реал", выступающий в одной группе с "Шахтером".
После 5 туров украинский клуб имеет 6 очков и занимает в группе F третье место. "Реал" с 10 баллами лидирует, немецкий "Лейпциг" с 9 очками – второй. Шотландский "Селтик" с 2 пунктами на четвёртой позиции.
В 6-м туре 2 ноября "Шахтер" сыграет против "Лейпцига". "Горняки" уже гарантировали себе место в плей-офф Лиги Европы, но если победят немцев, то выйдут в 1/8 финала ЛЧ.
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25 октября в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком".
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