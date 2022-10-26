Об этом сообщает Еспресо.TV.

По итогам матчей, состоявшихся 25 октября, место в плей-офф себе обеспечили немецкая "Боруссия" из Дортмунда, французский ПСЖ, португальская "Бенфика" и английский "Челси".

Ранее в 1/8 финала вышли итальянский "Наполи", бельгийский "Брюгге", английский "Манчестер Сити" и испанский "Реал", выступающий в одной группе с "Шахтером".

После 5 туров украинский клуб имеет 6 очков и занимает в группе F третье место. "Реал" с 10 баллами лидирует, немецкий "Лейпциг" с 9 очками – второй. Шотландский "Селтик" с 2 пунктами на четвёртой позиции.

В 6-м туре 2 ноября "Шахтер" сыграет против "Лейпцига". "Горняки" уже гарантировали себе место в плей-офф Лиги Европы, но если победят немцев, то выйдут в 1/8 финала ЛЧ.

25 октября в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком".

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