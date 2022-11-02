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Лига чемпионов: определились 14 из 16 участников 1/8 финала

2 ноября, 2022 среда
01:45
Спорт

Фанатам известны уже 14 из 16 команд, сыграющих в 1/8 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Весной в 1/8 финала Лиги чемпионов гарантированно сыграет мюнхенская "Бавария", португальская "Бенфика", лондонский "Челси", бельгийский "Брюгге", дортмундская "Боруссия", немецкий "Айнтрахт", миланский "Интер", "Манчестер Сити", "Наполи", ПСЖ, "Порту", мадридский "Реал" и "Тоттенхэм".

В среду, 2 ноября, будут сыграны заключительные матчи группового этапа. Интрига остается в группе E, где за второе место борются "Милан" и "Зальцбург" и в квартете F, где последнюю путевку разыграют между собой "Лейпциг" и "Шахтер".

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября.

Ліга чемпіонів
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