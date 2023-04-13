Лига чемпионов: "Милан" обыграл "Наполи" в драматическом матче на "Сан Сиро"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Милана" со счётом 1:0. В конце первого тайма Браим Диас начал классную контратаку от собственных ворот – испанец протянул мяч вдоль всего поля, в результате чего голом отличился Исмаэль Беннасер.

На 74-й минуте "Наполи" остался в меньшинстве. Андре Замбо Ангисса грубо сыграл против игрока "Милана", а затем начал хамить арбитру. В результате получил вторую желтую карточку.

Ответный матч пройдет во вторник, 18 апреля.

Лига чемпионов

Четвертьфинал. Первый матч

12 апреля

"Милан" (Италия) - "Наполи" (Италия) 1:0

Гол: Беннасер, 40

Удаление: Замбо Ангисса, 74 (вторая желтая карточка)