Лига чемпионов: "Милан" обыграл "Наполи" в драматическом матче на "Сан Сиро"
В первом четвертьфинале Лиги чемпионов итальянский "Милан" оказался лучше "Наполи"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Милана" со счётом 1:0. В конце первого тайма Браим Диас начал классную контратаку от собственных ворот – испанец протянул мяч вдоль всего поля, в результате чего голом отличился Исмаэль Беннасер.
На 74-й минуте "Наполи" остался в меньшинстве. Андре Замбо Ангисса грубо сыграл против игрока "Милана", а затем начал хамить арбитру. В результате получил вторую желтую карточку.
Ответный матч пройдет во вторник, 18 апреля.
Лига чемпионов
Четвертьфинал. Первый матч
12 апреля
"Милан" (Италия) - "Наполи" (Италия) 1:0
Гол: Беннасер, 40
Удаление: Замбо Ангисса, 74 (вторая желтая карточка)
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