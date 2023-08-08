Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

УЕФА решил перенести игру на неопределенный срок из-за убийства 7 августа в Афинах греческого фаната, в котором обвинили хорватский ультрас.

Накануне греческие СМИ сообщили, что около 150 фанов загребского клуба напали на греческих болельщиков вблизи стадиона АЭК. В результате столкновений один человек погиб из-за ножевых ранений. Ведется следствие.

Афинский клуб в своих соцсетях опубликовал фото погибшего болельщика и выразил надежду на наказание причастных к убийству.

"Михаил, АЕК тебя никогда не забудет. Убийцы и причастные должны быть наказаны", - написали в греческом клубе.