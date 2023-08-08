Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Лига чемпионов: Матч между АЕК и загребским "Динамо" перенесли из-за убийства фаната

Лига чемпионов: Матч между АЕК и загребским "Динамо" перенесли из-за убийства фаната

8 августа, 2023 вторник
13:22
Спорт

Матч третьего квалификационного раунда между греческим АЕК и хорватским "Динамо" перенесли с 8 августа из-за гибели фана афинского клуба

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

УЕФА решил перенести игру на неопределенный срок из-за убийства 7 августа в Афинах греческого фаната, в котором обвинили хорватский ультрас.

Накануне греческие СМИ сообщили, что около 150 фанов загребского клуба напали на греческих болельщиков вблизи стадиона АЭК. В результате столкновений один человек погиб из-за ножевых ранений. Ведется следствие.

Афинский клуб в своих соцсетях опубликовал фото погибшего болельщика и выразил надежду на наказание причастных к убийству.

"Михаил, АЕК тебя никогда не забудет. Убийцы и причастные должны быть наказаны", - написали в греческом клубе.

Криминал
Ліга чемпіонів
Хорватия
Читайте также:
7 августа, 2023 понедельник
В Николаевской области объявили подозрение женщине, которая собирала разведданные о визите Зеленского для спецслужб РФ
5 августа, 2023 суббота
Правительство обнародовало зарплаты Шмыгаля и его заместителей
6 августа, 2023 воскресенье
"Должен приползти на коленях". Песков и Медведев против мирных переговоров с Украиной
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.87
    Покупка 36.87
    Продажа 37.58
  • EUR
    Покупка 40.66
    Продажа 41.68
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
8 августа
13:36
Эксклюзив
"Возле Крыма корабли РФ не чувствуют себя в безопасности": ВМС Украины
13:32
В Одессе продолжили работу кафе и ресторанов
13:25
Марс
На Марсе сокращается продолжительность суток
13:22
ГУР в зоне боевых действий тестирует новый украинский беспилотник SpyGun
13:16
ЮНЕСКО
ЮНЕСКО готовит отчет о поврежденных россиянами объектах культурного наследия в Одессе. Он станет доказательством в международных судах
13:11
В ОП подвели итоги саммита в Джидде и рассказали об алгоритме реализации украинской Формулы мира
13:11
В Австрии на одном из самых больших оркестровых фестивалей мира выступит Киевский симфонический оркестр
13:05
Смерть мобилизованного с эпилепсией в Одесской области: омбудсмен заявил о необходимости справедливого расследования
13:04
В Италии презентуют украинский фильм "Памфир"
13:00
Партнерский материал
Выбирай украинское: как маркетплейс SHOPPING.UA объединил отечественных производителей и покупателей
12:52
В генштабе Эстонии оценили шансы ВСУ к зиме прорваться через оборону России
12:45
Несмотря на риски, европейские трейдеры начали хранить газ в Украине, - Reuters
12:38
Эксклюзив
"Будут адскими для России": в Воздушных Силах надеются, что у украинских пилотов появятся ракеты Taurus
12:31
Минобороны Польши направило еще 1 тыс. военных к границе с Беларусью
12:19
Пытал украинцев в херсонском изоляторе: задержан коллаборант, который присягнул РФ
12:11
Zoom
Отменили дистанцию: Zoom приказала работникам вернуться в офисы
12:09
OPINION
Родственники погибших не могут смириться с потерей
12:08
В Минэкономики надеются через 10 лет разминировать и вернуть в использование 80% земельных угодий
11:52
Вагнеровцы в Беларуси строят новый лагерь на границе с Украиной, - Центр нацсопротивления
11:39
Обновлено
В Покровске завершили разбор завалов после российского удара: погибли 7 человек, 88 получили ранения
11:30
Российская армия ударила по Никольскому на Херсонщине: ранена женщина
11:14
После саммита в Джидде Ван И заверил Лаврова, что Китай остается беспристрастным по поводу войны в Украине
11:13
Tesla авто
В компании Tesla сменился финдиректор
11:10
В Донецкой области СБУ разоблачила участниц агентурной сети, собиравших данные об ВСУ
11:05
Постпред США при ОБСЕ уточнил, какие гарантии безопасности может получить Украина
10:59
Вряд ли ОБСЕ будет местом для мирных переговоров между РФ и Украиной, – постпред США
10:50
Эксклюзив
"Уникальная работа": командир роты БПЛА рассказал, как его подразделение уничтожает вражеские танки на Купянском направлении
10:44
Армия РФ обстреляла 8 областей Украины в сутки: 12 человек погибли, 93 ранены
10:40
Обзор
Друзья Путина обходят санкции, Китай обещает России быть беспристрастным, а Беларусь усиливает напряжение в Польше и Литве. Акценты мировых СМИ 8 августа
10:37
Россияне обстреляли поселок на Харьковщине: пострадали двое мужчин
10:36
Украина до конца года получит $240 млн на нужды гуманитарного разминирования
10:27
Фермеры в 6 областях Украины могут получить от USAID семена озимого рапса: как подать заявку
10:25
"Это попытки взорвать мандат": 4 страны-участницы Римского устава озабочены уголовными делами РФ против прокурора и судей МКС
10:15
Кадр из фильма "20 дней в Мариуполе"
В результате атаки РФ по Покровску 7 августа ранение получил герой фильма "20 дней в Мариуполе"
10:07
OPINION
Почему никого не волнует, что делать после войны с "батальоном Монако"?
10:05
Курс валют на 8 августа: евро снова растет
09:59
Июльский импорт Китая из России упал впервые с февраля 2021 года
09:56
В Запорожье из-за российских обстрелов загорелся дом: пострадала 83-летняя женщина
09:51
Эксклюзив
танк Аbrams M1
Первые 30 танков Abrams должны обеспечить логистику ВСУ, - Згурец
09:48
Британская разведка объяснила цель Путина в обеспечении Росгвардии тяжелым вооружением
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV