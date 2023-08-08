Лига чемпионов: Матч между АЕК и загребским "Динамо" перенесли из-за убийства фаната
Матч третьего квалификационного раунда между греческим АЕК и хорватским "Динамо" перенесли с 8 августа из-за гибели фана афинского клуба
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .
УЕФА решил перенести игру на неопределенный срок из-за убийства 7 августа в Афинах греческого фаната, в котором обвинили хорватский ультрас.
Накануне греческие СМИ сообщили, что около 150 фанов загребского клуба напали на греческих болельщиков вблизи стадиона АЭК. В результате столкновений один человек погиб из-за ножевых ранений. Ведется следствие.
Афинский клуб в своих соцсетях опубликовал фото погибшего болельщика и выразил надежду на наказание причастных к убийству.
"Михаил, АЕК тебя никогда не забудет. Убийцы и причастные должны быть наказаны", - написали в греческом клубе.
- Во вторник, 8 августа, стартует 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2023/24.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.87
Покупка 36.87Продажа 37.58
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.68
- Актуальное
- Важное