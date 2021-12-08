Лига чемпионов: матч "Аталанты" Малиновского перенесли из-за снегопада

Об этом сообщает официальный Twitter "Аталанты".



Матч "Аталанта" - "Вильярреал" в 6-м туре Лиги чемпионов должен был начаться в 22:00. Однако помешала погода в Бергамо. В городе сейчас сильный снегопад и поле "Адзурри д'Италия" засыпало.



Английский арбитр Энтони Тейлор после осмотра поля решил отложить начало игры на 20 минут. Однако позже было решено перенести игру на четверг, 9 декабря. Новое время встречи пока не известно.



За "Аталанту" выступает украинец Руслан Малиновский.

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