Лига чемпионов: матч "Аталанты" Малиновского перенесли из-за снегопада
Матч 6-го тура Лиги чемпионов "Аталанта" – "Вильярреал" перенесли на завтра, 9 декабря
Об этом сообщает официальный Twitter "Аталанты".
Матч "Аталанта" - "Вильярреал" в 6-м туре Лиги чемпионов должен был начаться в 22:00. Однако помешала погода в Бергамо. В городе сейчас сильный снегопад и поле "Адзурри д'Италия" засыпало.
Английский арбитр Энтони Тейлор после осмотра поля решил отложить начало игры на 20 минут. Однако позже было решено перенести игру на четверг, 9 декабря. Новое время встречи пока не известно.
За "Аталанту" выступает украинец Руслан Малиновский.
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