Лига чемпионов: кто сыграет в финале главного турнира Европы в 2022 году

Об этом сообщает Еспресо.TV.



По пути в финал в плей-офф ЛЧ "Реал" прошел французский ПСЖ и английские "Челси" и "Манчестер Сити".



"Ливерпуль" начиная с 1/8 финала был сильнее итальянского "Интера", португальской "Бенфики" и испанского "Вильярреала".



Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая на Стад де Франс. Начало в 22:00.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb