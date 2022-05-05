Лига чемпионов: кто сыграет в финале главного турнира Европы в 2022 году
В этом году в финале Лиги чемпионов сыграют мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По пути в финал в плей-офф ЛЧ "Реал" прошел французский ПСЖ и английские "Челси" и "Манчестер Сити".
"Ливерпуль" начиная с 1/8 финала был сильнее итальянского "Интера", португальской "Бенфики" и испанского "Вильярреала".
Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая на Стад де Франс. Начало в 22:00.
- 3 мая в полуфинале Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" победил испанский "Вильярреал".
- Мадридский "Реал" победил английский "Манчестер Сити" в овертайме второго полуфинала ЛЧ.
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