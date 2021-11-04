Лига чемпионов: Какие результаты спасут "Динамо" и "Шахтер" от вылета из еврокубков

Об этом сообщает SportArena .

"Шахтер" перед двумя решающими матчами ЛЧ имеет 1 очко и занимает в группе D последнее место. Возглавляет турнирную таблицу испанский "Реал", у которого 9 очков. У итальянского "Интера" 7 пунктов, у "Шерифа" из Молдовы – 6.

Победы над "Шерифом" и "Интером" могут вывести "Шахтер" в плей-офф Лиги чемпионов. Правда, при условии, что итальянский и молдавский клубы проиграют "Реалу" или тираспольцы поделят очки с мадридцами, а "Шахтеру" уступят с разницей в три и более мячей.

Для того чтобы занять третье место и попасть в плей-офф Лиги Европы, "Шахтеру" хватит побед над "Интером" и "Шерифом".

Если дончане потеряют очки в любом из этих матчей, то вообще вылетят из еврокубков.

"Динамо" перед двумя заключительными турами ЛЧ с 1 очком осталось на последней позиции в группе E. Испанская "Барселона" с 6 пунктами занимает вторую позицию. Лидирует с 12 баллами немецкая "Бавария", португальская "Бенфика" с 4 очками находится на третьей строчке.

Чтобы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, киевлянам нужно побеждать дома "Баварию" и выигрывать в гостях у "Бенфики". Правда, даже двух побед для выхода в плей-офф ЛЧ динамовцам может не хватить, если "Барселона" в одном из оставшихся двух матчей – против лиссабонцев и мюнхенцев – возьмет хотя бы 1 пункт. В таком случае, при одинаковом количестве очков каталонцы будут иметь преимущество над киевлянами за личными встречами.

Для выхода в Лигу Европы команде Мирчи Луческу может хватить ничьей с "Баварией" и победы над "Бенфикой". В таком случае "Динамо" нужно надеяться, что "Барселона" отберет очки у лиссабонцев.

При этом динамовцы вообще избавятся от шансов на продолжение борьбы в еврокубках уже после 5-го тура. Это произойдет, если они проиграют "Баварии", а "Бенфика" наберет хотя бы 1 очка в игре с "Барселоной".

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