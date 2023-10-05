Лига чемпионов: Как выглядит турнирная таблица после победы "Шахтера" над "Антверпеном"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В среду, 4 октября, во 2-м туре группового раунда ЛЧ "Шахтер" победил у Бельгии "Антверпен" 3:2, а "Барселона" обыграла в Португалии "Порту" - 1:0.

"Шахтер" набрал 3 очка и остался на третьей позиции. У "Антверпена" нет ни одного пункта и он идет четвертым. "Барселона" с 6 пунктами стала единоличным лидером. "Порту" имеет 3 очка и опережает чемпионов Украины по дополнительным показателям.

Как "Шахтер" начал выступление в Лиге чемпионов

В 1-м туре группового раунда ЛЧ чемпионов донецкий "Шахтер" уступил "Порту" со счетом 1:3, а "Барселона" разгромно победила "Антверпен" со счетом 5:0.

В 3-м туре 25 октября "Шахтер" сыграет в гостях с "Барселоной", а "Антверпен" примет "Порту".

Фото: shakhtar.com