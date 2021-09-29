Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Шахтера" после сенсационного 2-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

3-й тур Лиги чемпионов состоится 19 октября. "Шахтер" сыграет против "Реала", а на "Шериф" ждет встреча с миланским "Интером".



После 2-х матчей группу D сенсационно возглавил молдавский "Шериф" Юрия Вернидуба, у которого 6 очков. Следом идет "Реал" с тремя баллами. "Шахтер" и "Интер" делят 3-4 место, у них по 1 набранному пункта.





28 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью против миланского "Интера".

После этого французский ПСЖ победил английский "Манчестер Сити" в центральном матче 2-го тура ЛЧ.

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов молдавский "Шериф" сенсационно победил мадридский "Реал"

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