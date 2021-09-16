Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Шахтера" после 1-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В группе с "Шахтером" и "Шерифом" в этой Лиге чемпионов выступают "Интер" и "Реал". После 1-го тура молдаване возглавили турнирную таблицу квартета D. Следом идет мадридский "Реал", у обеих команд по 3 балла.



"Интер" и "Шахтер" делят в таблице 3-4 место. У них по 0 баллов.



Во 2-м туре ЛЧ "Шахтер" встретится с "Интером". Матч состоится 28 сентября. На "Реал" ждет поединок против "Шерифа" Юрия Вернидуба.





15 сентября в первом туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл "Шерифу" в Тирасполе.

В одном из центральных матчей 1-го тура Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил миланский "Интер" . Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb