Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Шахтера" перед последним туром
В 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком" и гарантировал себе выход в плей-офф еврокубков
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После 5 туров "Шахтер" имеет 6 очков и занимает в группе F третье место. "Селтик" с 2 пунктами на четвёртой позиции.
"Реал" с 10 баллами лидирует и досрочно гарантировал место в плей-офф. "Лейпциг" с 9 очками – второй.
В 6-м туре "Шахтер" сыграет против "Лейпцига". "Горняки" уже гарантировали себе место в плей-офф Лиги Европы, но если победят немцев, то выйдут в 1/8 финала ЛЧ.
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25 октября в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком".
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