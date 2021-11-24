Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Динамо" после вылета киевлян из еврокубков
Киевское "Динамо" упустило шансы на выход в плей-офф еврокубков
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В группе E после 5-ти матчей "Динамо" набрало всего 1 пункт и упустило любые шансы на выход в плей-офф, как ЛЧ, так и Лиги Европы. "Бавария" с 15 очками занимает первое место в группе.
Второе место и семь очков у "Барселоны". Пять набранных баллов в "Бенфике".
8 декабря в 5 туре Лиги чемпионов "Динамо" сыграет в Лиссабоне против местной "Бенфики". Этот матч будет иметь турнирное значение только для португальцев.
Первые две команды выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов, третья сыграет в плей-офф раунде Лиги Европы.
- 23 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло мюнхенской "Баварии".
- После этого португальская "Бенфика" сыграла вничью против испанской "Барселоны" .
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