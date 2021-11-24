Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Динамо" после вылета киевлян из еврокубков

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В группе E после 5-ти матчей "Динамо" набрало всего 1 пункт и упустило любые шансы на выход в плей-офф, как ЛЧ, так и Лиги Европы. "Бавария" с 15 очками занимает первое место в группе.



Второе место и семь очков у "Барселоны". Пять набранных баллов в "Бенфике".



8 декабря в 5 туре Лиги чемпионов "Динамо" сыграет в Лиссабоне против местной "Бенфики". Этот матч будет иметь турнирное значение только для португальцев.



Первые две команды выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов, третья сыграет в плей-офф раунде Лиги Европы.



