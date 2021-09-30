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Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Динамо" после позорного поражения от "Баварии"

30 сентября, 2021 четверг
00:09
Спорт Виктор Циганков

После 2-х матчей группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" занимает третье место в квартете E

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Во 2-м туре ЛЧ "Динамо" проиграло "Баварии" 0:5 и с 1 очком занимает третье место в группе E. Мюнхенцы имеют 6 пунктов и возглавляют турнирную таблицу.

Португальская "Бенфика", во 2-м туре обыгравшая в Лиссабоне испанскую "Барселону" 3:0, с 4 баллами вторая. У каталонцев нет ни одного очка и они идут последними.

В 3 туре, 20 октября, "Динамо" сыграет в гостях против "Барселоны". "Баварию" ждет встреча с "Бенфикой" Романа Яремчука.

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турнирная таблица
Бенфика
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