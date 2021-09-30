Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Динамо" после позорного поражения от "Баварии"
После 2-х матчей группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" занимает третье место в квартете E
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Во 2-м туре ЛЧ "Динамо" проиграло "Баварии" 0:5 и с 1 очком занимает третье место в группе E. Мюнхенцы имеют 6 пунктов и возглавляют турнирную таблицу.
Португальская "Бенфика", во 2-м туре обыгравшая в Лиссабоне испанскую "Барселону" 3:0, с 4 баллами вторая. У каталонцев нет ни одного очка и они идут последними.
В 3 туре, 20 октября, "Динамо" сыграет в гостях против "Барселоны". "Баварию" ждет встреча с "Бенфикой" Романа Яремчука.
- 29 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило гостям мюнхенской "Баварии".
- В центральном матче среды туринский "Ювентус" победил лондонский "Челси" в Лиге чемпионов
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.48
Покупка 26.48Продажа 26.7
-
EUR
Покупка 30.8Продажа 31.19
- Актуальное
- Важное