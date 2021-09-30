Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Динамо" после позорного поражения от "Баварии"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Во 2-м туре ЛЧ "Динамо" проиграло "Баварии" 0:5 и с 1 очком занимает третье место в группе E. Мюнхенцы имеют 6 пунктов и возглавляют турнирную таблицу.



Португальская "Бенфика", во 2-м туре обыгравшая в Лиссабоне испанскую "Барселону" 3:0, с 4 баллами вторая. У каталонцев нет ни одного очка и они идут последними.



В 3 туре, 20 октября, "Динамо" сыграет в гостях против "Барселоны". "Баварию" ждет встреча с "Бенфикой" Романа Яремчука.





29 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило гостям мюнхенской "Баварии".

В центральном матче среды туринский "Ювентус" победил лондонский "Челси" в Лиге чемпионов

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