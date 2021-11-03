Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Динамо" после поражения "Барселоне"
После 4-х матчей киевское "Динамо" занимает последнее место в группе E в Лиге чемпионов 2021/22.
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В 4-м туре "Динамо" проиграло "Барселоне" и с 1 очком осталось на последней позиции в группе E. Каталонцы с 6 пунктами вышли на вторую позицию.
Лидером квартета с 12 баллами является немецкая "Бавария", которая во вторник обыграла в Мюнхене португальскую "Бенфику" - 5:2. Лиссабонцы с 4 очками опустились на третью строчку.
В 5 туре "Динамо" сыграет 23 ноября в Киеве против "Баварии".
- 2 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве уступило испанскую "Барселону".
- В другом матче 4-го тура ЛЧ лондонский "Челси" победил шведский "Мальме".
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