Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Динамо" после поражения "Барселоне"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



В 4-м туре "Динамо" проиграло "Барселоне" и с 1 очком осталось на последней позиции в группе E. Каталонцы с 6 пунктами вышли на вторую позицию.



Лидером квартета с 12 баллами является немецкая "Бавария", которая во вторник обыграла в Мюнхене португальскую "Бенфику" - 5:2. Лиссабонцы с 4 очками опустились на третью строчку.



В 5 туре "Динамо" сыграет 23 ноября в Киеве против "Баварии".





2 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве уступило испанскую "Барселону".

В другом матче 4-го тура ЛЧ лондонский "Челси" победил шведский "Мальме".