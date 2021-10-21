Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Динамо" после 3-го тура
Киевское "Динамо" занимает последнее место в своей группе после 3-го тура Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Динамо" уступило "Барселоне" 0:1 и с 1 очком опустился на четвертое место в турнирной таблице. Каталонцы имеют 3 пункта и идут третьими. Лидирует немецкая "Бавария" с 9 баллами, португальская "Бенфика" набрала 4 очка и идет второй.
Второй круг группового раунда ЛЧ "Динамо" начнет 2 ноября в Киеве матчем против "Барселоны".
- Напомним, 20 октября, в 3-м туре Лиги чемпионов "Динамо" уступило в гостях испанской "Барселоне" .
- В другом матче австрийский "Зальцбург" победил немецкий "Вольфсбург" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
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