Лига чемпионов: как выглядит таблица группы "Шахтера" после сенсационного выигрыша украинцев над "Лейпцигом"
После 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" возглавляет турнирную таблицу квартета F
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч в Германии победой донецкого "Шахтера" со счетом 4:1. Перед встречей букмекеры считали "Лейпциг" безоговорочным фаворитом и давали на выигрыш украинцев унизительный коэффициент 8,90.
Кроме немецкого клуба, соперниками "Шахтера" по группе F являются испанский "Реал" и шотландский "Селтик", которые в 1-м туре сыграли 3:0 в пользу испанцев.
В следующем туре "Шахтер" сыграет против "Селтика". Матч состоится 14 сентября.
- Вечером 6 сентября в 1 туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уверенно победил "Лейпциг" в Германии.
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