Лига чемпионов: как выглядит таблица группы "Шахтера" после позорного поражения "Реала"
Донецкий "Шахтер" занимает последнее место в таблице группы D после 3-го тура Лиги чемпионов
После 3-х матчей группу D возглавляет молдавскую "Шериф" Юрия Вернидуба, у которого 6 очков. Следом идет "Реал", у них тоже 6 баллов. У "Интера" 3 место и 4 пункта. У "Шахтера" только 1 набранное очко и последнее место.
4-й тур Лиги чемпионов состоится 3 ноября. "Шахтер" сыграет против "Реала" на выезде.
Турнирная таблица группы D
- 19 октября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Киеве проиграл мадридском "Реале".
- В другом матче 3-го тура ЛЧ английский "Манчестер Сити" разгромно победил бельгийский "Брюгге" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.21
Покупка 26.21Продажа 26.44
-
EUR
Покупка 30.37Продажа 30.74
- Актуальное
- Важное