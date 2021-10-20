Лига чемпионов: как выглядит таблица группы "Шахтера" после позорного поражения "Реала"

После 3-х матчей группу D возглавляет молдавскую "Шериф" Юрия Вернидуба, у которого 6 очков. Следом идет "Реал", у них тоже 6 баллов. У "Интера" 3 место и 4 пункта. У "Шахтера" только 1 набранное очко и последнее место.



4-й тур Лиги чемпионов состоится 3 ноября. "Шахтер" сыграет против "Реала" на выезде.

Турнирная таблица группы D

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