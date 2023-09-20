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Лига чемпионов: как выглядит таблица группы "Шахтера" после поражения в матче с "Порту"
Во вторник, 19 сентября, были сыграны стартовые матчи группового раунда Лиги чемпионов 2023/24
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