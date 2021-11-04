Лига чемпионов: как выглядит таблица группы "Шахтера" после поражения от "Реала"
Донецкий "Шахтер" занимает последнее место в таблице группы D после 4-го тура Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Группу D возглавил мадридский "Реал", у испанского клуба 9 очков. У "Интера" 2 место и 7 пунктов. Следом идет молдовский "Шериф" Юрия Вернидуба, у них 6 баллов.
"Шахтер" имеет только 1 набранное очко и последнее место.
В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против "Интера". Матч состоится 24 ноября.
- 2 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве уступило испанскую "Барселону".
- В другом матче 4-го тура ЛЧ лондонский "Челси" победил шведский "Мальме".
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