Лига чемпионов: как выглядит таблица группы "Шахтера" после поражения от "Реала"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Группу D возглавил мадридский "Реал", у испанского клуба 9 очков. У "Интера" 2 место и 7 пунктов. Следом идет молдовский "Шериф" Юрия Вернидуба, у них 6 баллов.



"Шахтер" имеет только 1 набранное очко и последнее место.



В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против "Интера". Матч состоится 24 ноября.





2 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве уступило испанскую "Барселону".

В другом матче 4-го тура ЛЧ лондонский "Челси" победил шведский "Мальме".

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