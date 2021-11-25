Лига чемпионов: как выглядит таблица группы "Шахтера" после поражения "Интера"
Донецкий "Шахтер" занимает четвертое место в своей группе и потерял любые шансы на плей-офф еврокубков
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
После 5-х матчей "Шахтер" имеет только 1 набранное очко и последнее место. "Горняки", как и киевское "Динамо", потеряли любые шансы на плей-офф еврокубков и не поднимутся выше четвертой позиции.
"Реал" возглавил группу D с 12 очками. Следом идет миланский "Интер", у которого 10 очков. Молдавский "Шериф" Юрия Вернидуба закрепился на третьей позиции, у них 6 баллов.
В заключительном 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против молдавского "Шерифа". Матч состоится 7 декабря. Он не имеет турнирного значения для "Шахтера".
- 24 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл миланскому "Интеру".
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