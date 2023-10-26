Лига чемпионов: как выглядит таблица группы "Шахтера" после поражения "Барселоне"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уступил испанской "Барселоне" - 1:2.

"Шахтер" имеет 3 очка и занимает в группе H третью позицию. Лидирует с 9 пунктами "Барселона". "Порту" набрал 6 очков и опережает чемпионов Украины. "Антверпен" не получил ни одного пункта и идет четвертым.

Если "Шахтер" закончит групповой раунд на 3-й позиции, то выйдет в плей-офф раунд Лиги Европы. 1-2 место позволит украинцам сыграть в 1/8 финала ЛЧ.

Турнирная таблица группы Шахтера после 3-го тура Лиги чемпионов 2023/24

Фото: FlashScore