Лига чемпионов: как выглядит таблица группы "Шахтера" после поражения "Барселоне"
После 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов у донецкого "Шахтера" остаются шансы на "евровесну"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уступил испанской "Барселоне" - 1:2.
"Шахтер" имеет 3 очка и занимает в группе H третью позицию. Лидирует с 9 пунктами "Барселона". "Порту" набрал 6 очков и опережает чемпионов Украины. "Антверпен" не получил ни одного пункта и идет четвертым.
Если "Шахтер" закончит групповой раунд на 3-й позиции, то выйдет в плей-офф раунд Лиги Европы. 1-2 место позволит украинцам сыграть в 1/8 финала ЛЧ.
Турнирная таблица группы Шахтера после 3-го тура Лиги чемпионов 2023/24
Фото: FlashScore
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В 1-м туре группового раунда ЛЧ чемпионов "Шахтер" в Гамбурге уступил португальскому "Порту" со счетом 1:3.
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Во 2-м туре украинцы в гостях победили бельгийский "Антверпен" 3:2, уступая после первого тайма 0:2.
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