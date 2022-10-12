Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" играл против "Реала" в столице Польши – Варшаве. Матч на стадионе "Войска Польского" закончился со счетом 1:1.

После 4 туров группового раунда "Реал" имеет 10 очков и лидирует в группе F. "Шахтер" с 5 пунктами - третий. У немецкого "Лейпцига" 6 баллов, у шотландского "Селтика" – 1.

В 5-м туре ЛЧ "Шахтер" сыграет против "Селтика", а "Реал" с "Лейпцигом". Матчи пройдут 25 октября.

11 октября "Шахтер" сыграл вничью с "Реалом" в 4 туре Лиги чемпионов.

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов лондонский "Челси" победил итальянский "Милан".

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