Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 6-м туре ЛЧ "Шахтер" проиграл в Варшаве "Лейпцигу" 0:4 и с 6 очками занял в группе F третью позицию. Немцы набрали 12 баллов и вышли в 1/8 финала главного еврокубка со второго места. Испанский "Реал" в заключительном туре победил "Селтик" 5:1 и с 13 пунктами выиграл соревнование в группе. Шотландцы с 2 очками заперли турнирную таблицу.

"Шахтер" продолжит выступления в Лиге Европы. Жеребьевка 1/16 финала состоится 7 ноября.

2 ноября в Варшаве в 6-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" уступил "Лейпцигу" и выбыл из турнира

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