Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Лига чемпионов: как выглядит итоговая турнирная таблица группы "Шахтера"
Инфографика

Лига чемпионов: как выглядит итоговая турнирная таблица группы "Шахтера"

8 декабря, 2021 среда
00:22
Спорт

Донецкий "Шахтер" занял последнее место в группе D и закончил еврокубковый сезон

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

За 6 матчей "Шахтер" набрал всего 2 балла и занял последнее место в своей группе. "Горняки" закончили для себя евросезон без побед. Они по одному разу сыграли вничью против "Интера" и "Шерифа".

"Реал" победил в группе D с 15 очками. Следом идет миланский "Интер", у которого 10 очков. Молдовский "Шериф" Юрия Вернидуба занял третье место с 7 баллами.

"Реал" и "Интер" сыграют в 1/8 финала ЛЧ, а "Шериф" ждет плей-офф Лиги Европы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

турнирная таблица
Читайте также:
Роман Бессмертный
6 декабря, 2021 понедельник
Путин говорит о новом разделе мира, его умиротворение приведет к распространению войны на всю Европу, - Бессмертный
кордон Польща
7 декабря, 2021 вторник
Лагерей на границе Беларуси нет, у мигрантов изменилась тактика, - Пограничная служба Польши
ООС
7 декабря, 2021 вторник
Украина попросила США передать часть военной техники, которая предназначалась Афганистану, - Foreign Policy
Киев
+0
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.2
    Покупка 27.2
    Продажа 27.44
  • EUR
    Покупка 30.57
    Продажа 30.99
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
7 декабря
23:58
"Шахтер" на последних минутах упустил победу над "Шерифом" и вылетел из ЛЧ
23:18
Николай Чаус
Заседание по делу экссудии Чауса перенесли, потому что он якобы потерял слух
23:14
Байден путин
Путин в разговоре с Байденом обвинил НАТО в "опасных попытках освоения украинской территории"
22:53
"Путин точно не выиграл": Климкин назвал диалог США и РФ по Украине обнадеживающей новостью
22:41
Зеленский продлил санкции против лиц, причастных к выборам в оккупированном Крыму
22:30
Заместитель Ермака обсудил с иностранными советниками по оборонной реформе ситуацию с войсками РФ у границы Украины
22:25
Эксклюзив
РФ будет делать что-то болезненное для Украины, но чтобы не подвергнуться жестким санкциям Запада, - аналитик
21:46
Роскошный ассист Зинченко не спас "Ман Сити" от неожиданного поражения в матче с "Лейпцигом"
21:45
Европейский регулятор заявил о лучшем иммунном ответе в случае комбинирования различных вакцин от COVID-19
21:35
Голы Месси и Мбаппе принесли ПСЖ убедительную победу над "Брюгге" в Лиге чемпионов
21:26
Ольга Харлан
Спорт и политика пересекаются, - олимпийская чемпионка Харлан объяснила, почему наши спортсмены не должны фотографироваться с россиянами
21:21
Убийство Хашогги: во Франции арестован один из вероятных убийц саудовского журналиста
21:03
Эксклюзив
Разговор Байдена и Путина станет основой для позиции стран Запада и Украины в отношениях с РФ, - экс-глава МИДа Огрызко
21:00
Онлайн-дискуссия КБФ. Беседа Байдена с Путиным: результаты и выводы
20:48
Георгий Судаков
"Шахтер" - "Шериф": семь украинцев попали в стартовый состав "горняков" на матч Лиги чемпионов
20:32
"Экономические и другие меры": Байден предупредил Путина об ответе в случае нападения на Украину
20:30
Путин и Лукашенко
Сергей Высоцкий: Пойдет ли Путин на Киев из Беларуси?
20:17
Зеленский
Зеленский ввел в действие санкции СНБО против владельцев самолетов, которыми Медведчук и Козак летали в РФ
20:12
WTA назвала имя лучшей теннисистки 2021 года
20:11
Эксклюзив
Алексей Голобуцкий
В США не видели смысла говорить с Зеленским перед разговором с Путиным, - Голобуцкий
19:43
Байден путин
После разговора с Путиным Байден поговорит с лидерами европейских государств
19:35
Инфографика
Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Динамо" перед 6-м туром
19:30
Антипремия "Это яйцо" за сексистские публикации и высказывания назвала "победителей" в 2021 году
19:14
Украинская опера Chornobyldorf вошла в шестерку лучших в мире на конкурсе Music Theatre Now
19:08
Эксклюзив
"Россия готовит своих граждан к потерям": нардеп Фрис считает, что только экономические санкции не удержат Путина от вторжения
18:57
Минюст и пенитенциарную службу Грузии оштрафовали за публикацию видеокадров с Саакашвили, - омбудсмен
18:40
Мне не хватало ощущения счастья, – Левандовски рассказал, что чувствовал после поражения в борьбе за "Золотой мяч"
18:25
сепар ООС
Запрещенные минометы и гранатометы: оккупанты трижды обстреляли украинские позиции в зоне ООС
18:22
Конкурент Беленюка по сборной отказался от украинского гражданства
18:21
PR
Кредобанк
Без комиссий и с счетами в долларах, евро и злотых: Кредобанк презентовал Правильную карту 
18:20
Украинский фильм "Плохие дороги" вошел в лонг-лист Оскара
18:19
Впервые за 11 лет не Ангела Меркель: рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes возглавила писательница Маккензи Скотт
18:12
США и Украина
Вашингтон рассматривает варианты эвакуации своих граждан из Украины в случае вторжения РФ
18:08
Google - иллюстративное фото
"Игра в кальмара", "Холостяк" и поп-ит: Google назвала самые популярные поисковые запросы в Украине за 2021 год
18:04
Спасти жизнь тяжелобольных: Украина зарегистрировала инновационный препарат против туберкулеза
17:59
Василий Ломаченко
Промоутер Усика нашел место, где следует провести бой Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира
17:55
После требования надеть маску: в Москве мужчина устроил стрельбу в центре предоставления госуслуг, погибли по меньшей мере два человека
17:40
завод "Большевик"
В бюджет Украины поступило 1,42 млрд грн за первый объект "Большой приватизации" - столичный завод "Большевик"
17:32
Смертельное ДТП в Харькове: 16-летнего водителя признали вменяемым
17:18
Эксклюзив
Владимир Цыбулько
Покушение в сторону Украины позволяет Путину поторговаться с Байденом о поглощении Беларуси, - политолог Цыбулько
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV