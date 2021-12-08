Лига чемпионов: как выглядит итоговая турнирная таблица группы "Шахтера"
Донецкий "Шахтер" занял последнее место в группе D и закончил еврокубковый сезон
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
За 6 матчей "Шахтер" набрал всего 2 балла и занял последнее место в своей группе. "Горняки" закончили для себя евросезон без побед. Они по одному разу сыграли вничью против "Интера" и "Шерифа".
"Реал" победил в группе D с 15 очками. Следом идет миланский "Интер", у которого 10 очков. Молдовский "Шериф" Юрия Вернидуба занял третье место с 7 баллами.
"Реал" и "Интер" сыграют в 1/8 финала ЛЧ, а "Шериф" ждет плей-офф Лиги Европы.
- 7 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с молдавским "Шерифом" .
- В другом матче "Манчестер Сити" неожиданно проиграл "Лейпцигу" из Германии.
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