Лига чемпионов: как выглядит итоговая турнирная таблица группы "Шахтера"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



За 6 матчей "Шахтер" набрал всего 2 балла и занял последнее место в своей группе. "Горняки" закончили для себя евросезон без побед. Они по одному разу сыграли вничью против "Интера" и "Шерифа".



"Реал" победил в группе D с 15 очками. Следом идет миланский "Интер", у которого 10 очков. Молдовский "Шериф" Юрия Вернидуба занял третье место с 7 баллами.



"Реал" и "Интер" сыграют в 1/8 финала ЛЧ, а "Шериф" ждет плей-офф Лиги Европы.





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