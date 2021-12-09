Лига чемпионов: как выглядит итоговая турнирная таблица группы "Динамо"
Киевское "Динамо" заняло четвертое место в группе E и завершило выступление в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Победу в группе E одержала мюнхенская "Бавария", выигравшая все шесть матчей и набравшая 18 очков. Со второго места у плей-офф вышла "Бенфика", у португальцев 8 баллов.
"Барселона" набрала 7 очков и заняла третью позицию, выведшую их в Лигу Европы.
У "Динамо" всего 1 набранный балл. Для киевлян еврокубковый сезон завершился.
В понедельник, 13 декабря, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 плей-офф Лиги чемпионов. Начало в 13:00
В 1/8 финала не могут встретиться команды из одной группы или представители одной страны.
- 8 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло на выезде лиссабонской "Бенфике".
- В другом матче "Бавария" разгромила "Барселону" и отправила испанцев в Лигу Европы.
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