Лига чемпионов: как выглядит итоговая турнирная таблица группы "Динамо"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Победу в группе E одержала мюнхенская "Бавария", выигравшая все шесть матчей и набравшая 18 очков. Со второго места у плей-офф вышла "Бенфика", у португальцев 8 баллов.



"Барселона" набрала 7 очков и заняла третью позицию, выведшую их в Лигу Европы.



У "Динамо" всего 1 набранный балл. Для киевлян еврокубковый сезон завершился.



В понедельник, 13 декабря, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 плей-офф Лиги чемпионов. Начало в 13:00



В 1/8 финала не могут встретиться команды из одной группы или представители одной страны.





8 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло на выезде лиссабонской "Бенфике".

В другом матче "Бавария" разгромила "Барселону" и отправила испанцев в Лигу Европы.

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