Лига чемпионов: "Интер" обыграл "Бенфику" в первом четвертьфинале

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший в Португалии, закончился со счетом 0:2. За "Интер" в ворота "Бенфики" забили Николо Барелла и Ромелу Лукаку.

В среду, 19 апреля, "Интер" и "Бенфика" встретятся в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Полуфиналы ЛЧ состоятся 9/10 и 16/17 мая. Финал пройдет 10 июня.

Лига чемпионов

Четвертьфинал. Первый матч

11 апреля

"Бенфика" (Португалия) – "Интер" (Италия) 0:2

Голы: Барелла, 51, Лукаку, 82 (пен.)