Лига чемпионов: "Интер" обыграл "Бенфику" в первом четвертьфинале
В первой четвертьфинальной игре Лиги чемпионов итальянский "Интер" оказался лучше португальской "Бенфики"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в Португалии, закончился со счетом 0:2. За "Интер" в ворота "Бенфики" забили Николо Барелла и Ромелу Лукаку.
В среду, 19 апреля, "Интер" и "Бенфика" встретятся в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Полуфиналы ЛЧ состоятся 9/10 и 16/17 мая. Финал пройдет 10 июня.
Лига чемпионов
Четвертьфинал. Первый матч
11 апреля
"Бенфика" (Португалия) – "Интер" (Италия) 0:2
Голы: Барелла, 51, Лукаку, 82 (пен.)
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