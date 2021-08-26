Лига чемпионов: где если смотреть жеребьевки группового раунда
Сегодня, 26 августа, "Динамо" и "Шахтер" узнают соперников по групповому раунду Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Жеребьевка состоится в Стамбуле (Турция) и начнется в 19:00. Прямую трансляцию будет вести Megogo.
На групповом этапе сыграют 32 клуба, которые при жеребьевке будут распределены на четыре корзины. В первый попадут действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести стран - лидеров рейтинга УЕФА. В остальных корзин команды распределены согласно их личным рейтингом.
В одной группе не могут сыграть клубы из одной страны, а также при жеребьевке будут разведены представители Украины и России.
Корзина 1:
"Челси" (Англия)
"Вильярреал" (Испания)
"Атлетико" (Испания)
"Манчестер Сити" (Англия)
"Бавария" (Германия)
"Интер" (Италия)
"Лилль" (Франция)
"Спортинг" (Португалия)
Корзина 2:
"Реал" (Испания)
"Барселона" (Испания)
"Ювентус" (Италия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия)
ПСЖ (Франция)
"Ливерпуль" (Англия)
"Севилья" (Испания)
"Боруссия" (Дортмунд, Германия)
Корзина 3:
"Порту" (Португалия)
"Аякс" (Нидерланды)
"Лейпциг" (Германия)
"Аталанта" (Италия)
"Зенит" (Россия)
"Шахтер" (Украина)
"Зальцбург" (Австрия)
"Бенфика" (Португалия)
Корзина 4:
"Бешикташ" (Турция)
"Динамо" (Украина)
"Шериф" (Молдова)
"Брюгге" (Бельгия)
"Янг Бойз" (Швейцария)
"Милан" (Италия)
"Мальме" (Швеция)
"Вольфсбург" (Германия)
- Напомним, 25 августа донецкий "Шахтер" сыграл вничью против французского "Монако" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
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