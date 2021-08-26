Лига чемпионов: где если смотреть жеребьевки группового раунда

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Жеребьевка состоится в Стамбуле (Турция) и начнется в 19:00. Прямую трансляцию будет вести Megogo.

На групповом этапе сыграют 32 клуба, которые при жеребьевке будут распределены на четыре корзины. В первый попадут действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести стран - лидеров рейтинга УЕФА. В остальных корзин команды распределены согласно их личным рейтингом.

В одной группе не могут сыграть клубы из одной страны, а также при жеребьевке будут разведены представители Украины и России.

Корзина 1:

"Челси" (Англия)

"Вильярреал" (Испания)

"Атлетико" (Испания)

"Манчестер Сити" (Англия)

"Бавария" (Германия)

"Интер" (Италия)

"Лилль" (Франция)

"Спортинг" (Португалия)

Корзина 2:

"Реал" (Испания)

"Барселона" (Испания)

"Ювентус" (Италия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

ПСЖ (Франция)

"Ливерпуль" (Англия)

"Севилья" (Испания)

"Боруссия" (Дортмунд, Германия)

Корзина 3:

"Порту" (Португалия)

"Аякс" (Нидерланды)

"Лейпциг" (Германия)

"Аталанта" (Италия)

"Зенит" (Россия)

"Шахтер" (Украина)

"Зальцбург" (Австрия)

"Бенфика" (Португалия)

Корзина 4:

"Бешикташ" (Турция)

"Динамо" (Украина)

"Шериф" (Молдова)

"Брюгге" (Бельгия)

"Янг Бойз" (Швейцария)

"Милан" (Италия)

"Мальме" (Швеция)

"Вольфсбург" (Германия)

Напомним, 25 августа донецкий "Шахтер" сыграл вничью против французского "Монако" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

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