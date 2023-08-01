Лига чемпионов: Футболисты "Днепра-1" массово отравились перед матчем против "Панатинаикоса"
Перед повторной игрой второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого "Панатинаикоса" в Афинах отравилось восемь игроков "Днепра-1"
Об этом сообщает Gazzeta.gr.
Симптомы отравления почувствовали 15 представителей "Днепра-1", в том числе 8 футболистов. Они накануне во время предматчевой тренировки употребляли воду и фрукты, предоставленные представителями "Панатинаикоса".
Афинский клуб отрицает подозрения украинцев в причастности к отравлению и заверил, что предоставил гостям такие же продукты, как и остальным соперникам.
Матч "Панатинаикос" – "Днепр-1" состоится в Афинах и начнется в 20:30.
"Днепр-1" проиграл "Панатинаикосу" в первой игре
25 июля в Кошице "Днепр-1" пропустил уже на 10-й минуте, когда отличился Андраж Шпорар. Превосходство "Панатинаикоса" на 74-й минуте увеличил Филипп Джуричич. До разгромного счет вскоре довел Фотис Йоаннидис, реализовавший пенальти.
"Днепр-1" забил ответный перед финальным свистком усилиями Александра Каплиенко и уступил "Панатинаикосу" со счетом 1:3 .
Кто может стать соперником "Днепра-1" в следующем раунде
В случае победы над "Панатинаикосом" вице-чемпионы Украины встретятся в третьем квалификационном раунде с французским "Марселем", за который выступает украинский футболист Руслан Малиновский.
В случае вылета из ЛЧ "Днепр-1" продолжит выступления в Лиге Европы и сыграет на третьем отборочном этапе с чешской "Славией".
Прямо в групповой этап главного еврокубкового турнира попал чемпион Украины - "Шахтер".
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