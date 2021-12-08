Лига чемпионов: Форвард "Аякса" повторил невероятный бомбардирский рекорд Роналду

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Накануне 7 декабря Алле забил за "Аякс" с пенальти в ворота португальского "Спортинга" и помог амстердамцам победить со счетом 4:2.

Таким образом, ивуариец стал лишь вторым после Криштиана Роналду футболистом, которому удалось отличиться во всех шести матчах группового этапа. Португалец это сделал в сезоне 2017/18, когда выступал за испанский "Реал".

Ранее Алле стал первым со времен нидерландца Марко ван Бастена игроком, забившим 4 раза в своем дебютном матче в Лиге чемпионов.

В общей сложности в нынешней ЛЧ Себастьен Алле уже забил 10 голов и опережает в споре бомбардиров турнира польского форварда немецкой "Баварии" Роберта Левандовски, на счету которого 9 мячей.

Напомним, 7 декабря в 6 туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с молдавским "Шерифом" и прекратил выступления в еврокубках.

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