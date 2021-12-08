Лига чемпионов: Форвард "Аякса" повторил невероятный бомбардирский рекорд Роналду
Ивуарийский нападающий нидерландского "Аякса" Себастьен Алле стал вторым после португальца Криштиану Роналду футболистом, забившим во всех матчах группового раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
Накануне 7 декабря Алле забил за "Аякс" с пенальти в ворота португальского "Спортинга" и помог амстердамцам победить со счетом 4:2.
Таким образом, ивуариец стал лишь вторым после Криштиана Роналду футболистом, которому удалось отличиться во всех шести матчах группового этапа. Португалец это сделал в сезоне 2017/18, когда выступал за испанский "Реал".
Ранее Алле стал первым со времен нидерландца Марко ван Бастена игроком, забившим 4 раза в своем дебютном матче в Лиге чемпионов.
В общей сложности в нынешней ЛЧ Себастьен Алле уже забил 10 голов и опережает в споре бомбардиров турнира польского форварда немецкой "Баварии" Роберта Левандовски, на счету которого 9 мячей.
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Напомним, 7 декабря в 6 туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с молдавским "Шерифом" и прекратил выступления в еврокубках.
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