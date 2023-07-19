Лига чемпионов. "Ференцварош" опозорился с клубом из Фареров, результаты других матчей 1 раунда квалификации
В первом раунде отбора Лиги чемпионов венгерский "Ференцварош" под руководством тренера из РФ Станислава Черчесова проиграла "Класвику" с Фарерских островов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лига чемпионов
Квалификация. 1 раунд. Повторные матчи
19 июля
"Ференцварош" (Венгрия) – КИ "Клаксвик" (Фарерские острова) 0:3 (первый матч – 0:0)
Голы : Фредериксберг, 8 (пен.), 32, Касси, 45+1
"Валмиера" (Латвия) – "Олимпия" (Словения) 1:2 (1:2)
Голы : Мена 82 - Руй Педро 33, Мухаммедбегович 64
"Динамо" (Тбилиси, Грузия) – "Астана" (Казахстан) 1:2 (1:1)
Голы : Камара, 22 - Бейсебеков, 50, Дарбое, 51
"Карабах" (Азербайджан) - "Линколь Ред Импс (Гибралтар) 4:0 (2:1)
Голы : Зубир, 7, Мустафазаде, 45+1, Джиджа, 49, Янкович, 62
- 18 июля во 2 раунд квалификации вышла бывшая команда украинского тренера Юрия Вернидуба - молдавский "Шериф".
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