Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекерские конторы предлагают на победу "Фенербахче" коэффициент 1,90, на ничью дают 3,35, на выигрыш динамовцев – 4,20.

Котировки на выход турецкого клуба в следующий раунд составляют 1,45, на попадание туда киевлян – 2,92.

"Динамо" и "Фенербахче" сыграют в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сегодня, 27 июля, в Стамбуле. Матч начнется в 20.00.

В первой игре у Лодзи была зафиксирована ничья 0:0.

20 июля киевское "Динамо" сыграло вничью с "Фенербахче" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу перед ответным матчем квалификации Лиги чемпионов против турецкого "Фенербахче" назвал ключевой проблемой киевлян отсутствие усиления в межсезонье.

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