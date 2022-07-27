Лига чемпионов: букмекеры назвали фаворита матча "Фенербахче" – "Динамо"
Букмекеры считают турецкий "Фенербахче" фаворитом ответного матча квалификации Лиги чемпионов против киевского "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекерские конторы предлагают на победу "Фенербахче" коэффициент 1,90, на ничью дают 3,35, на выигрыш динамовцев – 4,20.
Котировки на выход турецкого клуба в следующий раунд составляют 1,45, на попадание туда киевлян – 2,92.
"Динамо" и "Фенербахче" сыграют в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сегодня, 27 июля, в Стамбуле. Матч начнется в 20.00.
В первой игре у Лодзи была зафиксирована ничья 0:0.
- 20 июля киевское "Динамо" сыграло вничью с "Фенербахче" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу перед ответным матчем квалификации Лиги чемпионов против турецкого "Фенербахче" назвал ключевой проблемой киевлян отсутствие усиления в межсезонье.
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