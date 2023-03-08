Лига чемпионов: "Бенфика" не заметила "Брюгге" на пути в четвертьфинал
Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов португальская "Бенфика" разгромила бельгийский "Брюгге"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в Португалии, закончился уверенной победой "Бенфики" со счетом 5:1. В ворота "Брюгге" забили Рафа Силва, Гонсало Рамос, Жоау Мариу и Давид Нерес.
За бельгийцев, где выступает Роман Яремчук, единственным забитым мячом отличился Бьорн Майер – нидерландец сделал счет 1:5. Украинец был заменен на 62-й минуте.
В первой встрече 15 февраля в Бельгии лиссабонцы победили со счетом 2:0. Роман Яремчук остался в запасе Брюгге.
Яремчук перешел в "Брюгге" из "Бенфики" в августе 2022 года.
Лига чемпионов
1/8 финала. Повторный матч
7 марта
"Бенфика" (Португалия) – "Брюгге" (Бельгия) 5:1
Голы: Рафа Силва, 35, Рамос, 45+2, 57, Ж. Мариу, 71 (пен.), Нерес, 77 – Майер, 87
Первый матч – 2:0
- 7 марта во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский "Челси" победил дортмундскую "Боруссию".
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