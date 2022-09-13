Об этом сообщает Еспресо.TV.

В главном противостоянии игрового дня в Мюнхене встретятся "Бавария" и "Барселона". "Брюгге", за который играют украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь, сыграет в Португалии с "Порту".

"Шахтер" свой матч 2-го тура ЛЧ проведет в среду 14 сентября в Варшаве против шотландского "Селтика".

В Украине все матчи лиги чемпионов можно посмотреть на Megogo.

Лига чемпионов

2-й тур

13 сентября

Группа A

22:00 - "Ливерпуль" (Англия) - "Аякс" (Нидерланды)

Группа B

22:00 - "Порту" (Португалия) - "Брюгге" (Бельгия)

22:00 - "Байер" (Германия) - "Атлетико" (Испания)

Группа C

19:45 - "Виктория" (Чехия) - "Интер" (Италия)

22:00 – "Бавария" (Германия) – "Барселона" (Испания)

Группа D

19:45 - "Спортинг" (Португалия) - "Тоттенхэм" (Англия)

22:00 – "Марсель" (Франция) – "Айнтрахт" (Германия)

Прямая трансляция всех матчей на Megogo

6 сентября в 1-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" уверенно победил "Лейпциг" в Германии.

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