Лига чемпионов: "Бавария" принимает "Барселону", расписание других матчей и трансляций вторника
Во вторник, 13 марта, во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов немецкая "Бавария" принимает испанскую "Барселону"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В главном противостоянии игрового дня в Мюнхене встретятся "Бавария" и "Барселона". "Брюгге", за который играют украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь, сыграет в Португалии с "Порту".
"Шахтер" свой матч 2-го тура ЛЧ проведет в среду 14 сентября в Варшаве против шотландского "Селтика".
В Украине все матчи лиги чемпионов можно посмотреть на Megogo.
Лига чемпионов
2-й тур
13 сентября
Группа A
22:00 - "Ливерпуль" (Англия) - "Аякс" (Нидерланды)
Группа B
22:00 - "Порту" (Португалия) - "Брюгге" (Бельгия)
22:00 - "Байер" (Германия) - "Атлетико" (Испания)
Группа C
19:45 - "Виктория" (Чехия) - "Интер" (Италия)
22:00 – "Бавария" (Германия) – "Барселона" (Испания)
Группа D
19:45 - "Спортинг" (Португалия) - "Тоттенхэм" (Англия)
22:00 – "Марсель" (Франция) – "Айнтрахт" (Германия)
Прямая трансляция всех матчей на Megogo
- 6 сентября в 1-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" уверенно победил "Лейпциг" в Германии.
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