Лига чемпионов: "Барселона" выдала самую позорную еврокубковую серию в истории
Испанская "Барселона" впервые за все время участия в еврокубковых турнирах проиграла три домашних матча подряд
Об этом сообщает OptaJose в twitter.
Поражение со счетом 0: 3 от "Баварии" в 1-м туре Лиги чемпионов, стала для каталонцев третьей подряд домашней неудачей в еврокубках. До этого "Барса" в декабря 2020 года проиграла "Ювентусу" (0: 3), а в январе 2021-го потерпела поражение от французского ПСЖ (1: 4).
Трех поражений подряд на своем поле в еврокубках "Барселона" потерпела впервые в истории.
Испанский клуб играет в нынешней Лиге чемпионов в одной группе с "Динамо", которое стартовало в турнире с домашней нулевой ничьей с португальской "Бенфикой".
- Напомним, 14 сентября в 1-м туре Лиги чемпионов "Бавария" разгромила "Барселону" на выезде со счетом 3: 0.
- В другом матче группы E "Динамо" сыграло вничью с португальской "Бенфикой".
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу выразил сожаление , что арбитр не засчитал гол Николая Шапаренко в ворота "Бенфики" в матче Лиги чемпионов.
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