Лига чемпионов: "Барселона" выдала самую позорную еврокубковую серию в истории

Об этом сообщает OptaJose в twitter.

Поражение со счетом 0: 3 от "Баварии" в 1-м туре Лиги чемпионов, стала для каталонцев третьей подряд домашней неудачей в еврокубках. До этого "Барса" в декабря 2020 года проиграла "Ювентусу" (0: 3), а в январе 2021-го потерпела поражение от французского ПСЖ (1: 4).

Трех поражений подряд на своем поле в еврокубках "Барселона" потерпела впервые в истории.

Испанский клуб играет в нынешней Лиге чемпионов в одной группе с "Динамо", которое стартовало в турнире с домашней нулевой ничьей с португальской "Бенфикой".

Напомним, 14 сентября в 1-м туре Лиги чемпионов "Бавария" разгромила "Барселону" на выезде со счетом 3: 0.

В другом матче группы E "Динамо" сыграло вничью с португальской "Бенфикой".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу выразил сожаление , что арбитр не засчитал гол Николая Шапаренко в ворота "Бенфики" в матче Лиги чемпионов.

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