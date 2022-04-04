Лига арабских государств готова стать посредником между Украиной и РФ, – глава МИД Египта
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил о готовности арабских стран стать посредниками по прекращению войны между РФ и Украиной
Об этом сообщает Reuters.
Делегация Лиги арабских государств (ЛАГ) прибыла в Москву для обсуждения войны в Украине. Ранее там объявили о намерении посетить обе страны.
ЛАГ стремится выслушать руководство Украины и РФ, оценить ситуацию и изучить возможные посреднические шаги. В частности, страны готовы предоставить площадку для переговоров.
Шукри подтвердил готовность ЛАГ стать посредником для скорейшего окончания военного противостояния мирным путем.
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