Лига арабских государств готова стать посредником между Украиной и РФ, – глава МИД Египта

Об этом сообщает Reuters.

Делегация Лиги арабских государств (ЛАГ) прибыла в Москву для обсуждения войны в Украине. Ранее там объявили о намерении посетить обе страны.

ЛАГ стремится выслушать руководство Украины и РФ, оценить ситуацию и изучить возможные посреднические шаги. В частности, страны готовы предоставить площадку для переговоров.



Шукри подтвердил готовность ЛАГ стать посредником для скорейшего окончания военного противостояния мирным путем.