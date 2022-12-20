Лидеры стран Северной Европы на саммите JEF подвергли критике заявление Макрона о гарантиях безопасности для России
Заявление Макрона о необходимости говорить с Россией о "гарантиях безопасности" для него подвергли сокрушительной критике глава Финляндии, Литвы и Эстонии
Президент Финляндии Сауле Нииностио подверг критике заявление французского визави Эмманюэля Макрона о необходимости говорить с Россией о "гарантиях безопасности", об этом онзаявил в комментарии изданию Iltalehti на полях встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Риге в понедельник.
"Ну, кому здесь нужна безопасность? Соседям России. Если Россия способна предоставлять какие-то гарантии безопасности своим соседям, то почему бы не предоставить ей не менее надежные гарантии безопасности такого же уровня? Настолько же надежны, как и те, которые они дают", – сказал он.
Похожее мнение высказал и президент Литвы Гитанас Науседа, утверждающий, что именно Россия должна предоставлять гарантии безопасности Украине, а не наоборот.
"Нужно говорить о гарантиях безопасности для нас и, прежде всего, для наших украинских друзей. Они находятся под ежедневными обстрелами. Люди гибнут. Сейчас мы говорим о стране (РФ), которая мало заботится о любой системе, основанной на правилах" , – сказал Науседа.
А премьер Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что ни одна страна на Россию нападать не собирается: "Обеспокоенность России по безопасности не реальна. Наоборот, беспокойство по безопасности Украины и Европы в целом реально".
Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force (JEF)) – это многонациональные экспедиционные силы, созданные в 2015 году Великобританией и состоящие из девяти ее североевропейских союзников. Это Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия.
- Напомним, в начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон в телеэфире заявил , что Запад должен подумать, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.
- Это заявление подвергли критике и в Украине , и в ряде европейских столиц .
- Также к лидерам стран JEF обратился и Владимир Зеленский, который призвал их предоставить Украине большее вооружение, чтобы поскорее закончить войну.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.47
Покупка 39.47Продажа 40.21
-
EUR
Покупка 41.07Продажа 42.16
- Актуальное
- Важное