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Лидеры стран Северной Европы на саммите JEF подвергли критике заявление Макрона о гарантиях безопасности для России

20 декабря, 2022 вторник
01:15
Мир

Заявление Макрона о необходимости говорить с Россией о "гарантиях безопасности" для него подвергли сокрушительной критике глава Финляндии, Литвы и Эстонии

Президент Финляндии Сауле Нииностио подверг критике заявление французского визави Эмманюэля Макрона о необходимости говорить с Россией о "гарантиях безопасности", об этом онзаявил в комментарии изданию Iltalehti на полях встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Риге в понедельник.

"Ну, кому здесь нужна безопасность? Соседям России. Если Россия способна предоставлять какие-то гарантии безопасности своим соседям, то почему бы не предоставить ей не менее надежные гарантии безопасности такого же уровня? Настолько же надежны, как и те, которые они дают", – сказал он.

Похожее мнение высказал и президент Литвы Гитанас Науседа, утверждающий, что именно Россия должна предоставлять гарантии безопасности Украине, а не наоборот.

"Нужно говорить о гарантиях безопасности для нас и, прежде всего, для наших украинских друзей. Они находятся под ежедневными обстрелами. Люди гибнут. Сейчас мы говорим о стране (РФ), которая мало заботится о любой системе, основанной на правилах" , – сказал Науседа.

А премьер Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что ни одна страна на Россию нападать не собирается: "Обеспокоенность России по безопасности не реальна. Наоборот, беспокойство по безопасности Украины и Европы в целом реально".

Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force (JEF)) – это многонациональные экспедиционные силы, созданные в 2015 году Великобританией и состоящие из девяти ее североевропейских союзников. Это Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия.

  • Напомним, в начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон в телеэфире заявил , что Запад должен подумать, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.
  • Это заявление подвергли критике и в Украине , и в ряде европейских столиц .
  • Также к лидерам стран JEF обратился и Владимир Зеленский, который призвал их предоставить Украине большее вооружение, чтобы поскорее закончить войну.

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война с Россией
Эстония
Литва
Эммануэль Макрон
война с Украиной
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