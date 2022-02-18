Лидеры стран G7 24 февраля проведут видеоконференцию по ситуации на украинско-российской границе
Лидеры стран G7 проведут 24 февраля видеоконференцию, темой которой станет ситуация безопасности вокруг Украины
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
Представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что встреча состоится в рамках германского председательства в "семерке".
"Будут обсуждены, в частности, геополитические вопросы в связи с положением на российско-украинской границе", - сказал он.
Приглашающей стороной на встрече выступает канцлер ФРГ Олаф Шольц, встреча состоится в рамках подготовки к саммиту G7. Он пройдет в баварских Альпах в Элльмау 26-28 июня.
- Напомним, 14 февраля министры G7 предупредили об экономических санкциях против РФ в случае нового вторжения в Украину.
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