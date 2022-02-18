Лидеры стран G7 24 февраля проведут видеоконференцию по ситуации на украинско-российской границе

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .



Представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что встреча состоится в рамках германского председательства в "семерке".



"Будут обсуждены, в частности, геополитические вопросы в связи с положением на российско-украинской границе", - сказал он.



Приглашающей стороной на встрече выступает канцлер ФРГ Олаф Шольц, встреча состоится в рамках подготовки к саммиту G7. Он пройдет в баварских Альпах в Элльмау 26-28 июня.

Напомним, 14 февраля министры G7 предупредили об экономических санкциях против РФ в случае нового вторжения в Украину.