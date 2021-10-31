Лидеры стран G20 договорились ввести глобальный налог на прибыль корпораций

Об этом сообщает BBC .

Лидеры G20 одобрили международное соглашение, согласно которому прибыль крупного бизнеса будет облагаться налогом по ставке не менее 15%. Таким образом, страны "двадцатки" хотят добиться, чтобы транснациональные компании платили больше налогов, а не избегали их, декларируя прибыль в оффшорах.

Пакт о минимальном налоге в 15% был согласован всеми лидерами, участвовавшими в саммите G20 в Риме. Ожидается, что налоговое новшество вступит в силу до 2023 года.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что это соглашение станет историческим для мировой экономики. По ее мнению, в результате сделки американские предприятия и рядовые работники выиграют, хотя американским мегакомпаниям придется платить больше налогов.

Напомним, 30 октября в столице Италии стартовал двухдневный саммит лидеров стран "большой двадцатки".

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