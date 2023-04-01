Об этом сообщает Укринформ.

"Эти преступления мы никогда не забудем и не простим... Надо сделать все, чтобы виновные подверглись наказанию. Это и военно-политическое руководство (России, - ред.) оно должно предстать перед судом", - сказал Науседа.

Он напомнил, что Литва поддерживает расследование МКС, включая участие в работе оперативных следственных бригад. Но эта работа должна иметь несколько направлений.

"Мы все должны поддерживать создание Специального международного трибунала по поводу преступления российской агрессии против Украины", - призвал Президент Литвы.

Эстонский президент Алар Карис отметил, что у МКС нет юрисдикции над Россией. "Поэтому Эстония поддерживает Украину в ее работе по созданию Специального трибунала, который будет иметь широкое представление стран ООН... Эстония ищет способы, чтобы политические и военные лидеры России ответили за преступление агрессии. И наша обязанность найти такие способы, чтобы они не скрылись" за иммунитетом", – подчеркнул Карис.

Он пригласил заинтересованных в создании Специального трибунала на встречу в Таллине в мае. И призвал все страны приобщаться к процессу привлечения к ответственности виновных в преступлениях в Украине.

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил о решительной многосторонней поддержке Украины, в том числе – в привлечении к ответственности виновных в преступлениях в Украине. "Латвия также требует создать Специальный трибунал, желательно под руководством ООН, чтобы обеспечить ответственность России за преступление агрессии", – сказал Левитс.

Он закончил свое выступление утверждением, что Латвия будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. Украина должна победить, и только после этого Европа получит постоянный и долгий мир.