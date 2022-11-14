Об этом сообщило издание Ani News .

"На нашей сегодняшней встрече я готов к откровенному и глубокому обмену мнений по проблемам стратегической важности в китайско-американских отношениях. Я с нетерпением жду сотрудничества с вами над возвращением наших отношений на путь здорового и стабильного роста", - заявил Си Цзиньпин, обращаясь к Байдену. .

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В свою очередь Байден заявил о готовности к постоянной поддержке каналов коммуникаций как между двумя лидерами лично, так и между их администрациями.

"Как лидеры двух наций, мы делим ответственность за то, чтобы США и Китай показали, что мы можем преодолеть наши разногласия, предотвратить перерастание конкуренции в конфликт и работать вместе над неотложными мировыми проблемами, требующими нашего сотрудничества", - добавил он.