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Лидеры США и Китая выступили с заявлениями о развитии двусторонних отношений

14 ноября, 2022 понедельник
16:06
Мир

Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин выступили со своими первыми заявлениями, посвященными двусторонней встрече на саммите лидеров G20

Об этом сообщило издание Ani News .

"На нашей сегодняшней встрече я готов к откровенному и глубокому обмену мнений по проблемам стратегической важности в китайско-американских отношениях. Я с нетерпением жду сотрудничества с вами над возвращением наших отношений на путь здорового и стабильного роста", - заявил Си Цзиньпин, обращаясь к Байдену. .

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В свою очередь Байден заявил о готовности к постоянной поддержке каналов коммуникаций как между двумя лидерами лично, так и между их администрациями.

"Как лидеры двух наций, мы делим ответственность за то, чтобы США и Китай показали, что мы можем преодолеть наши разногласия, предотвратить перерастание конкуренции в конфликт и работать вместе над неотложными мировыми проблемами, требующими нашего сотрудничества", - добавил он.

  • 10 ноября представительница Белого дома Карин Жан Пьер подтвердила, что Джо Байден и Си Цзиньпин встретятся накануне саммита Большой двадцатки.
  • В Индонезии на полях саммита G20 президент США Джо Байден встречается с лидером Китая Си Цзиньпином

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Китай
Джо Байден
США
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