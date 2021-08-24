Лидеры США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов и других стран поздравили Украину с 30-летием Независимости

Об этом сообщила пресс служба Офиса президента.



Согласно сообщению, Украина по случаю 30-летия Независимости получила поздравления от лидеров США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов, Египта, Саудовской Аравии и других стран.



В частности, президент США Джозеф Байден в своем письме президенту Украины Владимиру Зеленскому отметил, что украинская история полна стремления к независимости, начиная со времен Владимира Великого и по сей день.

"Сегодня мы видим новое поколение Украинских, которые делают все возможное, чтобы защитить свободу от решительных воинов, защищают страну против российской агрессии на востоке, к реформаторам во власти и гражданском обществе, которые борются с коррупционными сетями, длительное время разъедали Украина изнутри ", - написал Байден.



Он отметил, что США будут продолжать помогать и поддерживать Украину в ее усилиях по евроатлантических стремлений. Байден также заверил, что сегодня связи между Украиной и США крепки как никогда, и напомнил, что приветствовать Зеленского в Вашингтоне нарпикинци августа, чтобы "продолжить развивать партнерство между нашими странами и увеличивать прогресс, которого достигли вместе".



Украина по случаю тридцатой годовщины Независимости поздравил также президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, который заметил, что Германия помогает Украине в сохранении независимости, суверенитета и территориальной целостности. Он добавил, что Украина может рассчитывать на поддержку ФРГ в преодолении чрезвычайно больших вызовов, с которыми сталкивается.



Украина также поздравили федеральный президент Республики Австрия Александр Ван дер Беллен, премьер-министр Государства Израиль Нафтали Беннет, королева Великобритании Елизавета II, король Швеции Карл XVI Густав, король Нидерландов Виллем-Александр. Также поздравления висловиликороль Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд и наследный принц, вице-премьер-министр, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд.



Украина также получила поздравление президента Арабской Республики Египет Ас-Сиси, король Марокко Мохаммед VI, президент Республики Кения Ухуру Кениятта, президент Ливанской Республики генерал Мишель Аун, президент Республики Бенин Патрис Талон, капитаны-регенты Республики Сан-Марино Джанкарло Вентурини и Марко Николини , а также лидеры других стран.