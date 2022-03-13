Лидеры скандинавских и балтийских стран встретятся в Британии для обсуждения дальнейшей изоляции РФ
На следующей неделе Великобритания примет лидеров северо-западных соседей России для обсуждения дальнейшей реакции на вторжение РФ в Украину и новых путей изоляции страны-агрессора
Об этом сообщает Reuters.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон примет лидеров балтийских и скандинавских государств, чтобы обсудить ответы на вторжение президента Владимира Путина в Украину, включая поиск новых путей изоляции российской экономики.
Лидеры стран Объединенных экспедиционных сил, возглавляемой Британией группировки, состоящей из Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Швеции встретятся для переговоров в Лондоне во вторник, 15 марта.
Ожидается, что лидеры согласуют дополнительные военные учения в Северной Атлантике и Балтийском море, а также обсудят войну в Украине и энергетическую безопасность.
"Европейская безопасность пошатнулась после нападения России на Украину, и вместе с нашими партнерами мы предпримем меры, чтобы обеспечить, чтобы мы вышли из этого более сильными и объединенными, чем раньше", - заявил Джонсон.
"Обеспечение устойчивости к угрозам Путина должно выходить за пределы нашей военной базы – вместе с нашими партнерами по Северному и Балтийскому морям мы должны обеспечить изоляцию от вмешательства России и влияния на наши поставки энергии, экономику и ценности", – подчеркнул британский премьер.
Напомним, Великобритания ввела санкции против сотен российских физических и юридических лиц, пообещала постепенно прекратить импорт российской нефти и запретила российским компаниям привлекать долги и акционерный капитал в своем финансовом центре.
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