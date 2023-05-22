Об этом Associated Press рассказал Жан-Ив Оливье, ключевой посредник, помогший организовать переговоры.

По его словам, африканские лидеры также обсудят вопросы облегчения пропуска большего количества грузов зерна из Украины во время войны и возможности увеличения обмена пленными. Отмечается, что политики отправятся в обе страны с миссией, которую они характеризуют как миротворческую.

Переговоры, вероятно, состоятся в следующем месяце, сказал Оливье.

В инициативную группу входят ЮАР, Египет, Замбия, Республика Конго, Сенегал и Уганда.