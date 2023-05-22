Лидеры шести африканских стран намерены в июне посетить Киев и Москву, чтобы "инициировать мирный процесс"
Делегация лидеров шести африканских стран намерена в июне посетить Киев и Москву в рамках предложенной ими "мирной инициативы" для завершения войны
Об этом Associated Press рассказал Жан-Ив Оливье, ключевой посредник, помогший организовать переговоры.
По его словам, африканские лидеры также обсудят вопросы облегчения пропуска большего количества грузов зерна из Украины во время войны и возможности увеличения обмена пленными. Отмечается, что политики отправятся в обе страны с миссией, которую они характеризуют как миротворческую.
Переговоры, вероятно, состоятся в следующем месяце, сказал Оливье.
В инициативную группу входят ЮАР, Египет, Замбия, Республика Конго, Сенегал и Уганда.
- 16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил , что африканские страны предложили "мирную инициативу", чтобы помочь положить конец конфликту между Россией и Украиной.
- Чтобы представить свой план, Рамафоса планирует приехать в Киев и встретиться с президентом Зеленским.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.63
-
EUR
Покупка 40.12Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное