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Лидеры Сербии и Косово поддержали план нормализации отношений, разработанный Францией и Германией

27 февраля, 2023 понедельник
22:34
Мир

Президенты Сербии Александар Вучич и Косово Альбин Курти на встрече в Брюсселе в понедельник предварительно поддержали план нормализации отношений, разработанный Францией и Германией.

Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров в понедельник заявил дипломат ЕС Жозеп Боррель, передает издание Европейская правда .

"Имею удовольствие объявить, что президенты Вучич и Курти сегодня согласились, что предложение ЕС - "Соглашение на пути к нормализации отношений между Косово и Сербией" не требует никаких дальнейших обсуждений", - сказал он.

В частности отмечается, что Боррель анонсировал, что соглашение будет в ближайшее время опубликовано на сайте Европейской службы внешних дел, но кратко изложил его ключевые положения. Среди прочего она позволяет жителям Косово и Сербии пересекать границы друг друга по собственным паспортам.

Кроме того, документ также регулирует вопросы номерных знаков автомобилей, взаимное признание дипломов, взаимного трудоустройства, положения Сербской православной церкви и т.п.

"Стороны выразили готовность перейти к воплощению соглашения в жизнь. Но потребуются дополнительные переговоры для определения конкретных условий воплощения отдельных положений", - подчеркнул он.

  • 10 декабря сообщалось, что Косово перенесло выборы в населенных сербами районах с 18 декабря на 23 апреля 2023 года из-за повышенного уровня опасности. А сотни сербов в Косово соорудили баррикады на дорогах Севера страны, так что они заблокировали движение транспорта на основных пунктах пропуска с Сербией. Для перекрытия движения использовались грузовики, машины скорой помощи и сельскохозяйственная техника. Это произошло на фоне роста напряженности, которая отмечалась взрывами, стрельбой и нападением на полицейский патруль 8 декабря.
  • 16 декабря правительство Сербии направило миротворческому контингенту НАТО KFOR запрос с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев.
  • В этот же день Сербия пригласила у НАТО разрешение на введение своих войск в Косово.
  • 17 декабря премьер-министр Косово Альбин Курти предупредил о попытках России повысить напряженность в отношениях между его страной и Сербией из-за того, что война в Украине для Москвы идет неудачно.
  • Уже 26 декабря сербские военнослужащие были приведены в состояние повышенной боевой готовности. А 27 декабря сербы начали возводить новые баррикады на севере Косово, впервые перекрыв улицы в центре одного из главных городов – Митровицы.
  • 8 января командование контингента НАТО в Косово (KFOR) отклонило запрос Белграда на введение сербского контингента армии и полиции в Косово и Метохию.
  • 11 февраля сообщалось, что наемники из российской группы Вагнера сотрудничают с сербскими военизированными формированиями для контрабанды оружия и военной формы без опознавательных знаков в Косово.
ЕС
Франция
Германия
Косово
Сербия
Жозеп Боррель
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