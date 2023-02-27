Лидеры Сербии и Косово поддержали план нормализации отношений, разработанный Францией и Германией
Президенты Сербии Александар Вучич и Косово Альбин Курти на встрече в Брюсселе в понедельник предварительно поддержали план нормализации отношений, разработанный Францией и Германией.
Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров в понедельник заявил дипломат ЕС Жозеп Боррель, передает издание Европейская правда .
"Имею удовольствие объявить, что президенты Вучич и Курти сегодня согласились, что предложение ЕС - "Соглашение на пути к нормализации отношений между Косово и Сербией" не требует никаких дальнейших обсуждений", - сказал он.
В частности отмечается, что Боррель анонсировал, что соглашение будет в ближайшее время опубликовано на сайте Европейской службы внешних дел, но кратко изложил его ключевые положения. Среди прочего она позволяет жителям Косово и Сербии пересекать границы друг друга по собственным паспортам.
Кроме того, документ также регулирует вопросы номерных знаков автомобилей, взаимное признание дипломов, взаимного трудоустройства, положения Сербской православной церкви и т.п.
"Стороны выразили готовность перейти к воплощению соглашения в жизнь. Но потребуются дополнительные переговоры для определения конкретных условий воплощения отдельных положений", - подчеркнул он.
- 10 декабря сообщалось, что Косово перенесло выборы в населенных сербами районах с 18 декабря на 23 апреля 2023 года из-за повышенного уровня опасности. А сотни сербов в Косово соорудили баррикады на дорогах Севера страны, так что они заблокировали движение транспорта на основных пунктах пропуска с Сербией. Для перекрытия движения использовались грузовики, машины скорой помощи и сельскохозяйственная техника. Это произошло на фоне роста напряженности, которая отмечалась взрывами, стрельбой и нападением на полицейский патруль 8 декабря.
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- В этот же день Сербия пригласила у НАТО разрешение на введение своих войск в Косово.
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