Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров в понедельник заявил дипломат ЕС Жозеп Боррель, передает издание Европейская правда .

"Имею удовольствие объявить, что президенты Вучич и Курти сегодня согласились, что предложение ЕС - "Соглашение на пути к нормализации отношений между Косово и Сербией" не требует никаких дальнейших обсуждений", - сказал он.

В частности отмечается, что Боррель анонсировал, что соглашение будет в ближайшее время опубликовано на сайте Европейской службы внешних дел, но кратко изложил его ключевые положения. Среди прочего она позволяет жителям Косово и Сербии пересекать границы друг друга по собственным паспортам.

Кроме того, документ также регулирует вопросы номерных знаков автомобилей, взаимное признание дипломов, взаимного трудоустройства, положения Сербской православной церкви и т.п.

"Стороны выразили готовность перейти к воплощению соглашения в жизнь. Но потребуются дополнительные переговоры для определения конкретных условий воплощения отдельных положений", - подчеркнул он.