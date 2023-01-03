Лидеры президентской гонки в Чехии признали, что курили марихуану и не против ее легализации
Наиболее популярные кандидаты в президенты Чехии – бывший военный Петер Павел и экономист Дануше Нерудова – признались, что курили марихуану и были бы не против ее легализации
Об этом они сказали во время предвыборных дебатов во вторник, проводимых порталом Blesk.
По словам Нерудовой, она попробовала марихуану еще в старших классах школы, а Павел сказал, что курил "траву" недавно в кругу друзей.
Также эксвоенный, претендующий на пост президента Чехии, признался, что однажды сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и был лишен водительских прав на три месяца.
Остальные кандидаты также говорили о своих недостатках. Почти все, кроме профсоюзного лидера Йозефа Стредулы, признали, что употребляют брань, а сенатор Павел Фишер рассказал, что управлял автомобилем после выпитого алкоголя, но за границей, где это не наказывается.
В то же время экс-премьер Чехии Андрей Бабиш, как сообщалось, в дебатах участвовать отказался.
Отметим, что марихуана в Чехии запрещена для рекреационного использования, но ее личное хранение было декриминализировано с 2010 года, а медицинский каннабис был легализован с 1 апреля 2013 года.
Первый тур предстоящих президентских выборов в Чехии состоится 13-14 января, второй при необходимости – 27-28 января.
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