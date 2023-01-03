Об этом они сказали во время предвыборных дебатов во вторник, проводимых порталом Blesk.

По словам Нерудовой, она попробовала марихуану еще в старших классах школы, а Павел сказал, что курил "траву" недавно в кругу друзей.

Также эксвоенный, претендующий на пост президента Чехии, признался, что однажды сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и был лишен водительских прав на три месяца.

Остальные кандидаты также говорили о своих недостатках. Почти все, кроме профсоюзного лидера Йозефа Стредулы, признали, что употребляют брань, а сенатор Павел Фишер рассказал, что управлял автомобилем после выпитого алкоголя, но за границей, где это не наказывается.

В то же время экс-премьер Чехии Андрей Бабиш, как сообщалось, в дебатах участвовать отказался.

Отметим, что марихуана в Чехии запрещена для рекреационного использования, но ее личное хранение было декриминализировано с 2010 года, а медицинский каннабис был легализован с 1 апреля 2013 года.

Первый тур предстоящих президентских выборов в Чехии состоится 13-14 января, второй при необходимости – 27-28 января.

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