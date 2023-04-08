Совместное заявление сенаторов обнародовано в открытом доступе в пятницу, передает Укринформ.

"Мы решительно осуждаем незаконное задержание гражданина США и репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и требуем немедленного увольнения этого известного в мире и уважаемого независимого журналиста", – отмечается в документе.

При этом подчеркивается, что с момента задержания репортера "российские власти не предоставили никаких проверенных доказательств для подтверждения своих сфабрикованных обвинений". Кроме того, сенаторы обвинили власти РФ в том, что они отказали посольству США в доступе к американскому гражданину, который расценивается как нарушение международного права.