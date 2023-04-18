Лидеры Нидерландов и Литвы встретились в Гааге: говорили о войне в Украине

Об этом сообщает Рютте в Твиттере.

"В преддверии саммита в Вильнюсе я сегодня принимал Президента Литвы Гитанаса Науседу в Гааге. Конечно, война в Украине была главной темой повестки дня. Несмотря на относительно небольшие размеры, Литва велика в своих действиях против российской агрессии", - написал он.

Он также отметил, "как союзник, они могут рассчитывать на нашу постоянную поддержку. Потому что границы Литвы – это границы ЕС, это границы НАТО, а значит, также наши границы".