Лидеры Нидерландов и Литвы встретились в Гааге: говорили о войне в Украине
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте встретился с Президентом Литвы Гитанасом Науседой в Гааге, главной темой разговора была война России в Украине
Об этом сообщает Рютте в Твиттере.
"В преддверии саммита в Вильнюсе я сегодня принимал Президента Литвы Гитанаса Науседу в Гааге. Конечно, война в Украине была главной темой повестки дня. Несмотря на относительно небольшие размеры, Литва велика в своих действиях против российской агрессии", - написал он.
Он также отметил, "как союзник, они могут рассчитывать на нашу постоянную поддержку. Потому что границы Литвы – это границы ЕС, это границы НАТО, а значит, также наши границы".
- Напомним, сейм Литвы 6 апреля единогласно принял резолюцию, включающую официальное приглашение Украины к вступлению в Североатлантический Альянс.
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