English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Культура Лидеры культовой группы U2 Боно и Эдж выступили на станции метро "Крещатик" в Киеве

Лидеры культовой группы U2 Боно и Эдж выступили на станции метро "Крещатик" в Киеве

8 мая, 2022 воскресенье
14:32
Культура

Музыканты легендарной ирландской группы U2 Бон и Эдж дали импровизированный концерт на столичной станции метро "Крещатик"

Видео выступления обнародуют пользователи соцсетей.

О визите ирландских рокеров в Киев ничего не сообщалось.

Во время выступления на Крещатике к ирландцам присоединился фронтмен украинской группы "Антитела" Тарас Тополя.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Антитела
Тарас Тополя
U2
Киев
Читайте также:
6 мая, 2022 пятница
Зеленский: переговоры с РФ станут невозможными, если оккупанты уничтожат украинских военных и гражданских на Азовстали
Японія
7 мая, 2022 суббота
Министр обороны Японии объяснил, как реакция мира на агрессию РФ против Украины влияет на действия Китая
Придністров'я солдат
Автор
6 мая, 2022 пятница
Распыление сил ВСУ, еще одна аннексия или новый удар по Европе: почему россияне нагнетают ситуацию в Приднестровье?
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.34
    Покупка 31.34
    Продажа 32.02
  • EUR
    Покупка 32.92
    Продажа 33.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
8 мая
15:04
Враг попал в Попаснянский водоканал, без воды остался 1 млн человек
15:00
Штайнмайер назвал заявления Путина о фашизме и денацификации в Украине надругательством над историей
14:57
Эксклюзив
60 тыс. военных РФ из Сирии, которые зайдут в Украину, выйдут отсюда таким же количеством погибших, – военный эксперт Тарас Чмут
14:51
Эксклюзив
Мир должен спасти наших ребят в Мариуполе, потому что иначе надежды на светлое будущее не будет, - жена нацгвардейца, защищающего Мариуполь
14:49
касетные снаряды
В Днепропетровской области 12-летний мальчик погиб от детонации боеприпаса от кассетного снаряда
14:39
В Украине количество УБД и семей погибших может возрасти до 5 миллионов, - министр по делам ветеранов Лапутина
14:37
Илья Самойленко, Азовсталь
Власти годами мешали нам готовиться к обороне Украины и к обороне Мариуполя, - офицер штаба защитников Азовстали
14:03
соняшникова олія
Оккупанты вывозят масло с завода на временно оккупированной территории Запорожской области, – Денисова
14:00
Тайвань ввел контроль над экспортом технологий в Беларусь из-за войны в Украине, - Reuters
13:56
Обнаглел окончательно: Путин цинично "поздравил" украинский народ с 9 мая
13:53
КрАЗ
КрАЗ на ракетном топливе: главные колеса украинской армии
13:43
В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 19 населенных пунктов из авиации, ракетных установок, "смерчей", танков и тяжелой артиллерии
13:38
Субботний ракетный обстрел повредил 252 квартиры в Одессе
13:37
Эксклюзив
80% украинцев не хотят отмечать 9 мая как День победы, - нардеп Вятрович
13:24
Лисичанск и Северодонецк обесточены в результате вражеского авиаудара
13:19
Еврокомиссия разработала план действий на случай прекращения газоснабжения из России, - El Pais
13:14
В Мариуполе армия РФ обустраивает снайперские позиции во время режима тишины
13:11
Байден и Трюдо обязались оказывать постоянную экономическую, безопасную и гуманитарную поддержку Украине
13:02
Эксклюзив
Враг стягивает большие силы на Харьковщину и пытается прорваться в направлении Барвенково, - боец "Легиона Свободы"
12:48
"Начали деньги у украинцев "трясти". Тысяча рублей проезд": СБУ перехватила разговор оккупанта из Херсона
12:46
Петр Порошенко
Петр Порошенко: путинская Россия сегодня – это как гитлеровская Германия 80 лет назад, а Путин – то же, что Гитлер
12:45
Пожилые люди и люди с инвалидностью во время войны могут получить соцуслуги экстренно, - Минсоц
12:42
В Киев прибыла президент немецкого Бундестага
12:30
В Харьковской области задержали депутата сельсовета, которая "сливала" информацию о местных и их домах
12:10
Сегодня День памяти и примирения, посвященный почитанию жертв Второй мировой войны
11:59
Илон Маск
Руководитель "Роскосмоса" Рогозин пригрозил Маску из-за развертывания сети Starlink в Украине
11:57
В Николаевской области от обстрелов оккупантов погибла учительница русского языка и литературы, 27 человек ранены
11:30
Более 65% общин Киевщины потерпели разрушения, - глава Киевской ОГА Павлюк
11:30
Уничтожено 25 500 российских военных, 1130 танков, 199 самолетов и 156 вертолетов, - Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага
11:16
Российские командиры принимают непосредственное участие в войне на поле боя из-за трудностей с командованием, - британская разведка
11:05
Украинские военные отошли от Попасной на более крепкие позиции, - глава Луганской ОВА
11:04
В Мелитополе детей заставляют одевать георгиевские ленты и учить стишки о войне – Денисова
10:52
Эксклюзив
Спасите наши души, или Последний посвист Сурка
10:48
Эксклюзив
Для проведения "победобессия" 9 мая оккупанты заставляют жителей участвовать в параде, - спикер Запорожской ОВА
10:46
Каждый четвертый человек из Украины трудоспособного возраста начал работать в Польше, - Radio Poland
10:41
ВСУ обнародовали видео уничтожения российского вертолета на острове Змеиный
10:28
В школе в Луганской области после авиаудара погибли по меньшей мере 60 человек
10:20
Лучший боксер мира опозорился в бою с россиянином
09:59
Россия пытается продать украинское зерно, которое украла, - Зеленский
09:43
Всемирный банк
Кабмин создал делегацию для переговоров с Международным банком реконструкции и развития о 1,5 млрд долларов помощи Украине
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV