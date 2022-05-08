Лидеры культовой группы U2 Боно и Эдж выступили на станции метро "Крещатик" в Киеве

Видео выступления обнародуют пользователи соцсетей.

О визите ирландских рокеров в Киев ничего не сообщалось.

Во время выступления на Крещатике к ирландцам присоединился фронтмен украинской группы "Антитела" Тарас Тополя.

18 марта Боно назвал Владимира Путина психом, а президента Украины Владимира Зеленского сравнил со святым Патриком.

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