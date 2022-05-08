Лидеры культовой группы U2 Боно и Эдж выступили на станции метро "Крещатик" в Киеве
Музыканты легендарной ирландской группы U2 Бон и Эдж дали импровизированный концерт на столичной станции метро "Крещатик"
Видео выступления обнародуют пользователи соцсетей.
О визите ирландских рокеров в Киев ничего не сообщалось.
Во время выступления на Крещатике к ирландцам присоединился фронтмен украинской группы "Антитела" Тарас Тополя.
- 18 марта Боно назвал Владимира Путина психом, а президента Украины Владимира Зеленского сравнил со святым Патриком.
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